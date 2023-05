Il dott. Giuseppe Perniciaro nuovo presidente Società Italiana Ustioni

Dott. Giuseppe Perniciaro

Genova, 9 maggio 2023 – Il dott. Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi circuito Asl3, è stato eletto presidente della Società Italiana Ustioni (SIUST) per i prossimi due anni. La notizia arriva nel fine settimana dal 24°congresso nazionale che quest’anno si è svolto a Viareggio.

Mission della SIUST è di contribuire allo sviluppo tecnico e scientifico della cura dei pazienti ustionati; svolgere attività di prevenzione, aggiornamento professionale e formazione; di elaborare le linee guida diagnostico-terapeutiche nel complesso e multidisciplinare campo delle ustioni.

La direzione generale di Asl3 insieme a tutta l’Azienda si congratula con il dott. Perniciaro per l’importante risultato augurandogli buon lavoro.

ll Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Villa Scassi di Genova, diretto dal dott. Perniciaro è un reparto ad alta specializzazione punto di riferimento in Italia per tecnologia e organizzazione e tra i primi in Europa per l’utilizzo di farmaci e biomateriali di ultima generazione per la cura delle ustioni. Alla struttura afferisce anche la Chirurgia Plastica Ricostruttiva, polo operativo per la ricostruzione mammaria (Breast Unit), per la cura delle Lesioni Difficili, per il trattamento del Lichen Scleroatrofico e delle Malattie Connettivali Rare, per le ricostruzioni post-traumatiche e oncologiche.

Ogni anno vengono trattati in media circa 200 ustionati, di cui il 40% in gravi condizioni, ricoverati nella terapia intensiva del Centro Ustioni, in ventilazione meccanica assistita, gestiti in team da chirurghi plastici, anestesisti rianimatori e infermieri e fisioterapisti dedicati.