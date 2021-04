Sindrome di Sotos, nasce il primo ambulatorio specialistico al Policlinico Tor Vergata

Roma, 13 aprile 2021 – Al via al Policlinico Tor Vergata di Roma il primo ambulatorio specialistico in Italia dedicato esclusivamente al trattamento della Sindrome di Sotos, meglio conosciuta come gigantismo infantile. Il centro si trova presso la UOSD di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata e nasce in collaborazione con l’associazione Associazione A.S.S.I. Gulliver, da 8 anni al fianco delle famiglie di pazienti affetti dalla Sindrome di Sotos.

Il team è diretto dal prof. Luigi Mazzone, in collaborazione con la prof.ssa Cinzia Galasso e il supporto della dott.ssa Eugenia Segatori, psicologa.

“Spero che questa attività clinica che abbiamo avviato circa due anni addietro in collaborazione con l’associazione A.S.S.I. Gulliver possa sempre più strutturarsi nel corso del tempo e diventare un riferimento ma soprattutto un reale supporto per i ragazzi e per le loro famiglie”, ha dichiarato il prof. Luigi Mazzone, Responsabile U.O.S.D. Neuropsichiatria Infantile

L’ambulatorio si occupa di effettuare la valutazione psicodiagnostica e quella comportamentale dei bambini affetti da Sindrome di Sotos e svolge attività di ricerca con due progetti: uno sulla valutazione del profilo neuropsicologico e un altro sull’associazione con il disturbo dello spettro autistico.

“I genitori di bambini con una sindrome rara hanno bisogno di punti di riferimento, di medici che conoscano la condizione genetica del proprio figlio e ne abbiano esperienza. Per questo motivo abbiamo deciso di collaborare con l’UOSD di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata di Roma e stiamo finanziando, grazie anche al contributo della società Azimut, il progetto al quale lavora l’equipe del prof. Luigi Mazzone e della prof.ssa Cinzia Galasso. Siamo sicuri che presto Tor Vergata diventerà un centro di eccellenza in Italia per gli aspetti neuropsichiatrici e comportamentali nella sindrome di Sotos.”, dichiara Silvia Cerbarano, presidente dell’Associazione A.S.S.I. Gulliver.

Inoltre, presso la UOSD di Neuropsichiatria Infantile è possibile eseguire vaccino anti COVID-19 per i ragazzi con sindrome di Sotos.

Per le prenotazioni: vaccini.autismo@ptvonline.it.