“Healthy Woman”: esami, visite e consulti gratuiti nei centri Humanitas Medical Care

Varese, 17 febbraio 2020 – Porre l’accento sulla prevenzione: un concetto importante, ma a volte ancora poco sentito dalle donne italiane, che spesso tardano a sottoporsi ad esami e controlli, a causa dei mille impegni della quotidianità. Giocare d’anticipo, anche attraverso un sano stile di vita, invece è la strategia vincente per mantenersi in salute.

Da qui, in occasione della Festa della Donna, nasce “Healthy Woman”, due giornate – sabato 7 e domenica 8 marzo – dedicate alla salute femminile. Per le donne di qualsiasi età, esami, corsi e consulti gratuiti all’interno dei centri medici Humanitas Medical Care.

Un’iniziativa sposata anche da Fondazione Humanitas per la Ricerca attraverso Pink Union, il movimento a sostegno della salute delle donne e della Ricerca di nuove terapie per le patologie femminili più comuni. “Insieme a Humanitas Medical Care, il nostro obiettivo è sensibilizzare sulla cultura della prevenzione, un valore importante che necessita di essere promosso sempre più tra le donne”, spiega Roberto Cagliero, Direttore Fundraising di Fondazione Humanitas per la Ricerca.