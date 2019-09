Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Appuntamento all’Aou di Orbassano

Orbassano, 13 settembre 2019 – La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. Con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019 è stata indetta la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita” per il giorno 17 settembre di ogni anno. La Regione Piemonte, promotrice di un evento collettivo per la mattina del 17 settembre presso l’Aula Magna del Rettorato – Università degli studi di Torino, ha sensibilizzato le ASR per l’organizzazione di specifiche iniziative.

L’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano ha previsto nelle propria sede un particolare evento per il pomeriggio del 17 settembre p.v., dalle ore 13.30 ca; sono previste iniziative di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini e pazienti mostrando poster informativi sull’importanza di partecipare attivamente al proprio percorso di cura ponendo particolare attenzione al consenso informato, sul proprio riconoscimento, sulle informazioni sanitarie che li riguardano quando si rivolgono all’Ospedale o ai medici dell’ASL.

Prossimamente i vari poster saranno affissi nelle sale di attesa, in Pronto Soccorso e nei reparti dell’Ospedale. Saranno inoltre presentate le pettorine che saranno indossate dal personale infermieristico durante la preparazione e somministrazione della terapia, su cui sarà scritta una frase sull’importanza del non interrompere il lavoro in corso per evitare errori.