Giornata dell’udito, a Roma visite gratuite presso il San Filippo Neri e il Nuovo Regina Margherita

Roma, 1 marzo 2023 – Venerdì 3 marzo si terrà la “II Giornata di Sensibilizzazione dell’Udito”, una manifestazione di sensibilizzazione alla cura dell’orecchio e dell’udito nell’ambito delle cure primarie. Proprio per questo l’Otorinolaringoiatria della ASL Roma 1 – diretta dal dott. Paolo Ruscito – effettuerà delle visite ambulatoriali gratuite di screening.

Sarà dunque possibile accedere presso i centri di audiologia dell’Ospedale San Filippo Neri e del Presidio Nuovo Regina Margherita dalle ore 12.00 alle ore 14.00 per effettuare lo screening e ricevere tutte le informazioni utili su un organo di senso molto complesso quale l’orecchio. In caso si evidenzi la necessità di approfondimenti clinico-strumentali, ai pazienti verranno pianificati i percorsi più adatti a mettere in atto la terapia medica, protesica o chirurgica più appropriata proprio per le problematiche uditive riscontrate.

L’iniziativa è organizzata dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) con la cooperazione della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), insieme alle 23 Associazioni di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici (senza fini di lucro) operanti sul territorio Nazionale, con il patrocinio dalla Federazione Nazionale dell’ordine dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCEO), in contemporanea con la giornata mondiale dell’udito istituita dall’OMS.