Simedet lancia la “Guida pratica al Covid-19 delle professioni sanitarie”. Prefazione del Ministro Speranza Roma, 14 maggio 2021 – La Simedet, Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica, annuncia la pubblicazione del nuovo numero dell’JPDTM- Journal of Prevention, Diagnostic and Therapeutic Medicine dal titolo “Guida pratica al Covid-19 delle professioni sanitarie”. “Un lavoro enorme che ha coinvolto decine di professionisti di ogni parte d’Italia e che ci permette di avere una risposta basata sulle attuali conoscenze ma pratica e utile per tutti gli operatori” si legge in una nota. Dott. Fernando Capuano “La prefazione è stata scritta dal Ministro della Salute Roberto Speranza che nelle sue parole ci ricorda che “oggi più che mai è importante condividere le buone pratiche e le conoscenze apprese sul campo, nella pratica clinica, assistenziale e tecnico-diagnostica affinché l’obiettivo non può che essere dare la migliore assistenza possibile ai malati di COVID-19 e combattere tutti insieme per uscire finalmente dalla pandemia. Solo uniti ce la potremo fare””. “Un ringraziamento ufficiale va alla dott.ssa Erminia Mascitelli e al prof. Giuseppe Luzi che hanno coordinato e gestisti la stesura di tutti gli articoli che coinvolgono il quaderno e il dott. Manuel Monti che ha ideato la guida”. “Da parte di tutti il direttivo Simedet un sincero Grazie a tutti gli autori che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per realizzare questo importante lavoro che ci auguriamo diventi uno strumento utile per gestire i pazienti affetti da SARS-CoV-2 e tutte le complicanze correlate” sottolinea il Presidente Simedet Fernando Capuano.

