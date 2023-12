Ginecologia e ostetricia, il prof. Vito Trojano nuovo presidente SIGO

Prof. Vito Trojano

Roma, 18 dicembre 2023 – Il prof. Vito Trojano, primo pugliese, è stato eletto – durante l’assemblea Nazionale del 98° congresso SIGO svoltosi a Milano dal 13 al 16 dicembre 2023 – 34° Presidente Nazionale della Prestigiosa Federazione Italiana di Ginecologia e Ostetricia “SIGO” che raccoglie e coordina da 141 anni, oltre alle tre federate (Aogoi, Agui, Agite), tutte le Società Scientifiche del settore rappresentando la Ostetricia e Ginecologia Italiana a livello Internazionale.

Barese, allievo del prof. Silvio Bettocchi e del prof. Giorgio Cagnazzo, già Direttore del Dipartimento Donna e dell’UOC di Ginecologia e Prevenzione Oncologica dell’IRCCS Istituto Tumori di Bari, già consulente per il settore ostetrico – ginecologico dell’ISS e past Presidente Nazionale dell’Aogoi (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) è attualmente componente di alcune commissioni ,specifiche nella disciplina, sia del Ministero della Salute che dell’Agenas oltre a far parte del Comitato Scientifico Nazionale della Fondazione Italia in Salute per quanto riguarda l’aggiornamento della Legge sulla Responsabilità Professionale.

L’impegno di questa Grande Squadra che compone la Federazione SIGO -dichiara Trojano – oggi deve essere rivolto sopra tutto ad un dialogo maggiore non solo con le Istituzioni a livello Nazionale e Regionale per una Sanità sempre più avanzata scientificamente e tecnologicamente e maggiormente “umanizzata” vicina alle esigenze degli Utenti a partire dal Territorio sino agli Ospedali di Riferimento, offrendo alle Donne un più facile accesso alla corretta informazione in sanità e migliorando al massimo ,con esse e con le associazioni di pazienti, i processi comunicativi.

Il miglioramento del DM 79 – continua il prof. Trojano sulla organizzazione della rete ospedaliera – territoriale e sul Management clinico-formativo e tecnologico delle aziende del SSN , il corretto utilizzo della intelligenza artificiale e della terapia genica, il fascicolo sanitario elettronico , la rivisitazione delle tabelle dei DRG, la stesura di nuove e aggiornate Linee Guida da fornire al Ministero della Salute, le scuole di specializzazione e la nuova rete formativa, la Rete Oncologica con l’individuazione dei centri di rifermento integrati e dialoganti con la organizzazione territoriale, le problematiche del Materno-infantile per una gravidanza sempre più consapevole e informata, la PMA con le grandi problematiche relative alla “Crescente Denatalità”, l’ultimo e molto importante decreto attuativo sulle assicurazioni e sui tetti di risarcimento dei contenziosi in sanità, in corso di approvazione governativa, riguardante la Legge Gelli/Bianco sulla Responsabilità Professionale in Sanità, sono solo alcuni degli obbiettivi su cui la Federazione SIGO è attualmente impegnata e sta cercando di portare a termine per rendere il nostro settore Scientifico-Disciplinare sempre più competitivo a livello internazionale e sempre più attrattivo per i nostri giovani medici, verso cui deve essere rivolta una attenzione particolare.