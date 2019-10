Gestione del trauma: dagli Stati Uniti al Trauma Center di Cesena il luminare Walter Biffl

Cesena, 2 ottobre 2019 – Il SIAT (Sistema Integrato Assistenza Traumi) della Romagna ha ospitato il 25 settembre, presso il Trauma Center della Romagna dell’ospedale di Cesena, il prof. Walter Biffl, Direttore del Trauma Center Scripps La Jolla – San Diego, USA.

L’evento è stato organizzato dal dott. Vanni Agnoletti (Direttore UO Anestesia e rianimazione Cesena), dott. Luca Ansaloni (Direttore UO Chirurgia d’urgenza Cesena) e dalla dott.ssa Costanza Martino.

La collaborazione nasce proprio dalla visita della dott.ssa Costanza Martino dell’UO Anestesia e Rianimazione di Cesena al centro californiano con il mandato di osservarne l’organizzazione.

“Gli scambi culturali e di esperienze – spiegano gli organizzatori dell’evento – sono fondamentali per fare crescere chi lavora in team con una visione aperta e multidisciplinare, e la organizzazione in rete sulla gestione del trauma ha bisogno di continui aggiornamenti. Pertanto, proprio per mantenere viva la partnership culturale , il direttore del Trauma Center di San Diego, ha visitato il centro traumi della AUSL Romagna e ha raccontato, in una lettura magistrale, come si lavora in un’ottica di sistema sulla gestione del trauma in USA”.

Il prof. M. Ranieri, UNIBO e padre dell’ECMO italiano ha moderato la sessione sul tema di circolazione extracorporea condotta del dott. A. Circelli( UO Anestesia e Rianimazione Cesena).

L’incontro è stato introdotto dal Direttore di presidio dott. C. Lusenti e dal Sindaco di Cesena che, insieme agli organizzatori dell’evento, hanno ribadito la soddisfazione di condividere il lavoro fino ad ora condotto dal Trauma Center della Romagna di Cesena con importanti centri internazionali.

“La cosa che ci ha dato più soddisfazione non è il mostrare il nostro lavoro – concludono gli organizzatori – ma bensì il confronto con gli esperti e capire quanta strada dobbiamo ancora fare. Collaborare con ospedali importanti ci aiuta a crescere, a capire che non siamo soli, e le collaborazioni importanti si stanno lentamente consolidando”.