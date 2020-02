Gastroenterologia, da SIED prestigioso riconoscimento nazionale all’ospedale San Giovanni di Roma Roma, 21 febbraio 2020 – L’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’AO San Giovanni Addolorata di Roma ha ottenuto l’accreditamento dalla Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED). Si tratta di un prestigioso riconoscimento nazionale che certifica l’elevata qualità e gli standard di eccellenza raggiunti. Poche le strutture accreditate in Italia. Il San Giovanni Addolorata di Roma è l’unico centro nella Regione Lazio e nel Centro-Sud Italia ad aver ricevuto tale importante accreditamento. Il processo di accreditamento professionale SIED è volontario e basato su rigidi e stringenti requisiti di qualità periodicamente aggiornati e caratterizzato da verifiche ispettive periodiche – condotte da professionisti SIED in collaborazione con un organismo Certificatore esterno, il Kiwa CERMET – che analizzano e valutano la conformità sia degli aspetti tecnico-professionali, sia quelli organizzativo-gestionali. “Siamo veramente orgogliosi – commenta la dott.ssa Maria Giovanna Graziani, Direttore dell’UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva – del nostro lavoro che ci ha permesso di raggiungere standard così elevati e certificati da un ente così autorevole come la SIED. Questo prestigioso riconoscimento non è un punto d’arrivo ma un tendere costante e continuo verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai nostri pazienti”.

