Fondo Italiano per la Scienza: finanziati due progetti dell’Università Statale di Milano

Milano, 4 agosto 2023 – Il Ministero dell’Università e Ricerca torna a premiare con due milioni di euro complessivi l’eccellenza, la libertà scientifica e l’impatto sociale della ricerca condotta all’Università Statale di Milano nell’ambito del primo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), assegnando due Advanced Grant ai progetti STONE e ReDa.

STONE – Soma TO syNapsE: the inverse communication ruling plasticity at specific synapses, coordinato da Monica DiLuca, professoressa di Farmacologia del dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari “Rodolfo Paoletti”, è stato finanziato per 1.499.880€ e avrà una durata di 5 anni.

Il progetto STONE punta a identificare i meccanismi che regolano la comunicazione tra soma e sinapsi e che supportano la plasticità nella formazione della memoria. Il progetto potrebbe dare un contributo fondamentale alla comprensione dei meccanismi di immagazzinamento delle informazioni nel cervello, con importanti ricadute sullo sviluppo di trattamenti nuovi e utili per i disturbi debilitanti che implicano disfunzioni cognitive.

Il team di ricerca dell’Università Statale di Milano è composto da Fabrizio Gardoni, Elena Marcello, Diego Scheggia, Silvia Pelucchi ed Elisa Zianni.

ReDa – Reasoning with Data, guidato da Hykel Hosni, professore di Logica al dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, è stato finanziato per 500.000€ e avrà una durata di 5 anni.

Il progetto Reasoning with Data (ReDa) ha l’obiettivo di elaborare, a partire da grandi quantità di dati, sistemi logici capaci di rimodellare l’idea stessa di conoscenza scientifica, dalla sua produzione al suo trasferimento tecnologico alla società, sistemi in cui torna centrale il ruolo della logica nella metodologia della scienza, a supporto, per esempio, delle decisioni mediche in ambito oncologico e dell’Intelligenza artificiale di nuova generazione.

Il team di ricerca è composto da Lisa Licitra e Paolo Casali, dell’Università Statale e dell’Istituto Tumori di Milano.

Lanciato nell’autunno 2021, il bando FIS punta a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale sul modello del programma europeo ERC, stanziando un totale di 50 milioni di euro, di cui 20 destinati al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti (Starting Grant) e 30 per progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati (Advanced Grant).

I progetti della Statale fanno parte dei 47 selezionati (su un totale di 1.912 proposte presentate) al termine di un complesso iter di valutazione articolato in tre fasi – valutazione della proposta in termini di curriculum e track records (la curva dei risultati), valutazione del progetto nella sua interezza e intervista con il coordinatore – con la prima e la terza fase affidata al Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR).

Il 1° agosto, il Ministero dell’Università e Ricerca ha pubblicato il nuovo bando del Fondo Italiano per la Scienza, con uno stanziamento di oltre 330 milioni di euro relative alle due annualità 2022 e 2023, per garantire con un’unica procedura la valutazione di tutte le proposte finanziabili.