Endocrinologia e ginecologia, alleanza per la salute 2.0. Esperti internazionali al Congresso SIFIOG

Roma, 22 maggio 2023 – L’XIesima edizione del Congresso SIFIOG si terrà il prossimo 26 e 27 maggio a Napoli, presso il Complesso Monumentale Donnaregina Museo Diocesano. Vedrà riuniti i maggiori esperti a livello mondiale, grazie alla partecipazione congiunta dell’International Society of Dietary Supplements and Phytotherapy (ISDSP) e dell’Experts Group on Inositol in Basic and Clinical Research (EGOI).

Quest’anno il leitmotiv è l’Alleanza per la salute nella versione 2.0, più avanzata e aggiornata, che metterà in luce le recenti conoscenze scientifiche e il razionale d’uso volto ad applicazioni cliniche in Ginecologia, Ostetricia ed Endocrinologia.

Prof. Vittorio Unfer

“Per quest’edizione, ancora più che nelle precedenti, vogliamo che il focus sia spostato sul paziente piuttosto che sulla patologia, ricordando come la pratica clinica non possa assolutamente prescindere dal tenere in considerazione caratteristiche e peculiarità individuali di ogni essere umano. Ecco, questa è la base da cui partire per un clinico per delineare un percorso terapeutico sicuro, efficace e personalizzato”, dichiara il prof. Vittorio Unfer, Coordinatore del Congresso e specialista in Ginecologia ed Ostetricia.

Tanti gli argomenti in programma: si parlerà di nutrizione, microbiota, integrazione alimentare come elementi complementari su cui puntare per un management completo della donna, infezioni genito-urinarie, chirurgia bariatrica, gravidanza, trattamenti per la fertilità e menopausa.

Particolare attenzione sarà rivolta alle nuove linee guida per patologie che più di altre compromettono la qualità di vita, come l’endometriosi e le alterazioni tiroidee.

Non mancherà un focus sulla medicina di genere, specialmente in relazione alle terapie per l’obesità e la fertilità e alla nutrigenomica, grazie alla quale oggi siamo in grado di prevenire ed influenzare positivamente il decorso di molte patologie metaboliche.