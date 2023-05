Luisa Fioretto prima donna presidente degli Oncologi medici ospedalieri (CIPOMO)

Prof.ssa Luisa Fioretto

Roma, 22 maggio 2023 – È Luisa Fioretto la nuova presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO), la prima donna alla guida del Collegio, eletta con larga maggioranza a conclusione del XXVII Congresso nazionale che si è svolto a La Spezia dal 18 al 20 maggio.

La Presidente succede a Luigi Cavanna e rimarrà in carica due anni insieme al nuovo Consiglio Direttivo.

“Considerando la complessità della patologia oncologica, epidemiologicamente rilevante con 3,7 milioni di persone sopravvissute al cancro che convivono con controlli e terapie per anni, il suo alto impatto psicosociale, a sua volta inserita in scenari post-pandemici e caratterizzati da crisi finanziarie pubbliche e private, invecchiamento della popolazione, Intelligenza Artificiale pervasiva, stillicidio di guerre e migrazioni, crisi climatiche e altro, il mio impegno sarà quello di promuovere nella nostra comunità di Primari di oncologia una nuova capacità di analisi e di orientamento, una visione condivisa che ci permetta di avere chiari i vincoli e le possibilità rispetto alle sfide che possiamo affrontare e ai limiti di cui tenere conto” dichiara la neo presidente Fioretto che punta anche a “consolidare rapporti e sinergie con le altre società scientifiche che operano in oncologia, a co-operare con il mondo del volontariato e della società civile promuovendo un Main Stream Oncologico Nazionale. E infine, ad amalgamare sempre di più il Collegio in forma inclusiva e congiuntiva, superando eventuali aspetti di natura generazionale, di genere e geografica”.