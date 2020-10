Emergenza Covid, attiva la “fase 3” all’E.O. Ospedali Galliera. Ecco cosa cambia Genova, 17 ottobre 2020 – Da lunedì 19 ottobre 2020, l’E.O. Ospedali Galliera attiverà la “fase 3” per l’emergenza ospedaliera della media intensità, come previsto dal Piano regionale. Ciò prevederà l’interruzione dei ricoveri di day surgery e ricoveri brevi di un giorno, fatti salvi i casi di: patologie neoplastiche;

situazioni indifferibili poichè l’eventuale posticipazione dell’intervento può causare danno o grave rischio previsto o prevedibile;

situazioni la cui gravità clinica pregiudica gravemente ed in maniera documentabile la capacità di vita di relazione e lavorativa. I ricoveri dei suddetti pazienti saranno programmati al fine di consentire loro la permanenza in ospedale, nelle condizioni di migliore sicurezza possibile rispetto alla situazione generale di emergenza pandemica. Tale decisione consegue all’accorpamento di alcune strutture chirurgiche, finalizzato a rendere disponibili progressivamente ulteriori 26 posti letto per ricoveri Covid di media intensità.

