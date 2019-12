Dermatologia, Ketty Peris è il nuovo presidente della SIDEMAST

Prof.ssa Ketty Peris

Roma, 4 dicembre 2019 – Ketty Peris è il nuovo Presidente della Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse, Società Scientifica prestigiosa e in enorme sviluppo, che presiederà per i prossimi tre anni.

“Desidero ringraziare i soci per la fiducia accordata – afferma la neo eletta Ketty Peris – e rivolgo il mio plauso al Presidente uscente, Pier Giacomo Calzavara Pinton, per il considerevole e proficuo lavoro che ha svolto durante gli anni del suo mandato”.

“Con i membri del Consiglio Direttivo intendo lavorare per la valorizzazione della figura del dermatologo all’interno del Sistema Sanitario Nazionale e nei confronti della popolazione in generale – continua la neo presidente – promuovere la ricerca medica e migliorare la formazione degli specializzandi. Ritengo essenziale che una Società Scientifica continui a offrire formazione di alto livello per gli specialisti, con lo scopo di garantire anche un continuo scambio di conoscenze, opinioni e progettualità. Ci impegneremo a favorire un dialogo costruttivo con le Istituzioni e con tutte le Associazioni dei Pazienti”.

Pasquale Frascione è il vice-Presidente e Simona Motta il nuovo Segretario. Il Consiglio Direttivo è composto da: Andrea Conti, Pier Giacomo Calzavara Pinton, Gabriella Fabbrocini, Pasquale Frascione, Giuseppe Micali, Bianca Maria Piraccini, Paolo Pigatto, Franco Rongioletti, Pietro Rubegni e Luca Stingeni.