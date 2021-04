Covid, raggiunto obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno. Sottosegretario Costa: “Segnale di fiducia per futuro in sicurezza e riaperture”

Roma, 30 aprile 2021 – “Questa mattina ci siamo svegliati con un’ottima notizia: è stata superata per la prima volta la soglia delle 500mila vaccinazioni giornaliere a livello nazionale. E il trend è in crescita. Un risultato ottenuto anche grazie all’aumento di somministrazioni del vaccino del 38% rispetto alla settimana scorsa”.

È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l’Italia, Andrea Costa.

“Come Governo ci eravamo prefissati di traguardare questo obiettivo entro aprile e, grazie al lavoro di tutti, in particolar modo del Commissario Straordinario, Generale Francesco Paolo Figliuolo, e del Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, abbiamo rispettato le attese. Ringrazio ancora una volta i vaccinatori – medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari tutti – che stanno impiegando tutte le loro energie per permettere ai nostri concittadini di essere protetti con il vaccino anti-Covid nel minor tempo possibile”.

“I vaccini sono il più importante strumento che ci permetterà di uscire presto dalla pandemia. Il traguardo di ieri rappresenta un passo decisivo nel percorso di ritorno alla vita normale. Mantenendo questo ritmo, saremo in grado di somministrare 15 milioni di dosi al mese, un segnale di fiducia e speranza per i cittadini e anche per programmare e/o anticipare future riaperture”.