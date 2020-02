Coronavirus in Lombardia, sale il livello di allarme in Italia. Il punto di UGL Sanità Dott. Gianluca Giuliano Roma, 21 febbraio 2020 – Le notizie di oggi relative ai contagi al Coronavirus riscontrati in Lombardia alzano ancora di più il livello di allarme in Italia. La UGL Sanità segue con partecipazione e preoccupazione l’evolversi della vicenda e chiede agli enti istituzionali che ogni strumento utile a circoscrivere la diffusione del virus possa essere applicato a tutela dell’intera popolazione. “Il Ministero della Salute e le Regioni – dichiara il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano – intervengano con la massima rapidità per garantire anche a tutti gli operatori sanitari impegnati le massime condizioni di sicurezza. L’auspicio è che venga messa in atto immediatamente qualsiasi forma di sostegno e tutela”.

