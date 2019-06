Come ritrovarsi, i consigli per un’intimità felice

È abbastanza comprensibile e normale che dopo anni di matrimonio o di convivenza la passione possa diminuire e che gli incontri intimi possano rarefarsi e diventare occasioni straordinarie da segnare sul calendario!

È importante che la coppia possa ritrovare l’entusiasmo per la sessualità, poiché la sfera intima influisce sulla serenità della relazione. Riattivare l’eros per ritrovare la felicità , anche se si sta attraversando una fase di calo del desiderio, è possibile, e per questo vorrei dare qualche consiglio: prima di tutto è necessario ricorrere a baci e carezze a volontà. L’intimità ha bisogno di essere preparata, ecco perché è importante dare energia ai piccoli riti e ai piccoli gesti che aiutano la vicinanza fisica, psicologica ed emotiva.

Anche “condividere” è la parola d’ordine: avere un progetto comune, ridere e coccolarsi renderà più semplice la complicità tra le lenzuola; non bisogna mai dimenticare che l’intimità aumenta la vicinanza fisica e rafforza la coppia, anche se di lunga data. Non è mai troppo tardi per ritrovare situazioni maliziose e intriganti!

Per trovare il giusto stato d’animo prima di vivere l’intimità consiglio sempre ai miei pazienti di fare un po’ di decompressione: una doccia calda e un brindisi prima di cena ristabiliscono il clima giusto per fare l’amore.

In particolare per accendere la passione del partner consiglio di regalare baci e carezze intime, questo lo/la farà sentire molto apprezzato/a e amato/a. Quindi, è da bandire sempre il senso di vergogna e imbarazzo e ci si deve lasciar andare.

Forse la crisi di coppia è in realtà un’opportunità, che permette alla coppia di ritrovare non soltanto l’intesa, ma soprattutto permette ai partner di ritrovare se stessi: bisogna lasciare che la sensualità emerga senza più vincoli dati dai tabù. Iniziare ad amare prima di tutto il proprio corpo, poiché è solo attraverso il sano egoismo che ognuno di noi potrà anche donarsi al proprio partner.

Isolare alcuni momenti da dedicare alla cura di se stessi è importante per la coppia, tanto quanto a livello individuale. Attenzione: questo non significa dover essere sempre perfetti, al contrario, si deve trovare la formula giusta per sentirsi in armonia con se stessi e dare la giusta attenzione al proprio corpo.

Le regole per un’intimità felice sono semplici: basta lasciar fluire le emozioni, le sensazioni e il desiderio, è importante lasciar libero Eros, in modo che possa finalmente esprimersi! Eros non deve “recitare” il ruolo in cui pregiudizi, moralismi e falsi tabù lo voglio imprigionare. Grazie ad Eros non solo si può ritrovare il desiderio, ma soprattutto se stessi!