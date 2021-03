Chirurgia epatobiliopancreatica, all’Aou di Ferrara arriva il prof. Ercolani

Prof. Giorgio Ercolani

Ferrara, 2 marzo 2021 – Da lunedì 8 febbraio 2021, il prof. Giorgio Ercolani ha iniziato la sua attività di formazione presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara nell’ambito della Chirurgia epato-bilio-pancreatica.

Questa branca chirurgica è stata sviluppata nel Dipartimento Chirurgico dal prof. Giancarlo Pansini. Il professore, già da svariati anni, è il referente per questa specialità all’interno dell’allora Clinica Chirurgica e nell’ultimo periodo ha svolto un importante ruolo di, coordinamento sia sul versante prettamente assistenziale che formativo.

In vista del prossimo pensionamento del prof. Pansini la Direzione del Dipartimento Chirurgico, in accordo con la Direzione Generale, hanno convenuto di potenziare e consolidare una situazione assistenziale analoga a quella in essere. Al fine di completare la formazione di personale dedicato e sviluppare e consolidare i percorsi formativi su questa speciale branca della chirurgia è stato chiamato attraverso una convenzione con l’Usl della Romagna il prof. Giorgio Ercolani.

Il prof. Giorgio Ercolani è ordinario di Chirurgia presso l’Università di Bologna e attuale Direttore di Dipartimento e dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Oncologica dell’Ospedale di Forlì”. Il professore si è laureato in Medicina e Chirurgia, nel 1993 presso l’Università degli di Bologna e consegue la Specializzazione in Chirurgia Generale nel 1999, presso la stessa Università.

Nel 2004 ottiene il Dottorato di Ricerca in “patologia epato-bilio-pancreatica” presso l’Università di Siena. Ha eseguito più di 3500 interventi, di cui più di 2500 come 1° operatore. Tra questi: 960 resezioni epatiche (di cui 170 resezioni epatiche per via laparoscopica), 255 trapianti di fegato e 295 resezioni pancreatiche (di cui 145 duodeno-cefalopancreasectomie). È autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Il prof. Ercolani garantirà la sua presenza all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara una volta alla settimana, per affiancare, formare e addestrare i professionisti nell’attività chirurgica. Il professionista farà parte stabilmente del team assistenziale per la presa in carico del paziente chirurgico secondo le necessità del paziente nel pre e post intervento.