Canada-Italia, insieme nell’innovazione. Premio per la ricerca

Ambasciata del Canada, Roma, 7 febbraio 2024 – Nell’anno della presidenza italiana del G7, in cui l’innovazione e l’uso etico della tecnologia saranno argomenti dominanti a livello globale, l’Ambasciata del Canada in Italia lancia la dodicesima edizione del Premio Canada-Italia per l’Innovazione.

Il Premio si concentra su progetti e ricerche con un impatto socio-economico innovativo, inclusivo e sostenibile in settori di assoluta priorità per i due Paesi:

Minerali critici Intelligenza Artificiale Tecnologia quantistica Prevenzione della violenza di genere Scienze della vita e della salute

L’iniziativa ha lo scopo di rafforzare i legami tra i due paesi e si rivolge a esperti, ricercatori, scienziati, startup, professionisti delle industrie creative e innovatori italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi.

Il Premio consiste nel rimborso delle spese sostenute per un viaggio in Canada, fino a un massimo di €4.000, per incontrare il partner canadese e sviluppare il progetto.

Nelle scorse edizioni il Premio ha riscosso un grande successo e molti dei progetti premiati hanno conosciuto sviluppi significativi negli anni, al di là delle prime realizzazioni.

Inoltre, grazie ai recenti negoziati tra il Governo del Canada e la Commissione Europea, il Canada è stato inserito nel programma Horizon Europe come “paese associato” per i progetti del Pilastro II. Il Premio Canada-Italia per l’Innovazione può quindi dimostrarsi il seme necessario per cominciare a stabilire contatti, partnership e future collaborazioni tra le due sponde dell’oceano.

La data di scadenza per presentare le candidature al Premio è il 2 aprile 2024. Tutte le informazioni e il bando per partecipare sono reperibili a questo link:

Bando (in inglese) https://t.ly/OIzbn (in francese) https://t.ly/VH-K1