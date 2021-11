Il prof. Gentile, chirurgo plastico di Tor Vergata, nella classifica Top Scientists dell’Università di Stanford Prof. Pietro Gentile Roma, 17 novembre 2021 – Nella classifica Top Scientists, ranking dei migliori scienziati al mondo, pubblicata dalla Stanford University (August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” – published October 19, 2021), figura il prof. Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica all’Università di Roma “Tor Vergata”. Lo studio condotto dal prof. John Ioannidis, della Università di Stanford, ha analizzato ben 8,6 milioni di ricercatori di Università e Centri di ricerca di tutto il mondo, identificando gli scienziati che si sono distinti a livello mondiale per autorevolezza scientifica sulla base del numero di pubblicazioni e di citazioni nelle relative aree disciplinari. L’analisi dei dati bibliometrici ha consentito di creare una lista pubblicamente disponibile di oltre 100.000 scienziati di spicco, (2% del totale), classificati in 22 campi scientifici e 176 sottocampi, che fornisce informazioni standardizzate su citazioni, h-index, ed altri indicatori bibliometrici. Questo risultato evidenzia l’eccellenza e la rilevanza internazionale della ricerca scientifica italiana anche nell’ambito della chirurgia plastica. Link: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

