Aumento dei poteri all’EMA, l’europarlamentare Regimenti: “Importante passo avanti per combattere le emergenze sanitarie”

On. Luisa Regimenti

Roma, 20 gennaio 2022 – “Un altro deciso e importante passo avanti per affrontare in modo efficace le emergenze di salute pubblica. L’approvazione, a stragrande maggioranza, da parte del Parlamento europeo dell’accordo per ampliare i poteri dell’Agenzia europea per i medicinali è una notizia che dimostra ancora una volta come le istituzioni abbiano imparato la lezione subita con la pandemia”. Lo dichiara l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.

“Con questo accordo – spiega – vengono conferiti all’Ema straordinari poteri per monitorare e ridurre i problemi legati alla carenza di medicinali e dispositivi medici necessari ad affrontare situazioni di grande emergenza sanitaria. Si rimuove così un ostacolo che ha visto l’Europa e i singoli Paesi arrancare soprattutto nella prima fase dell’attacco portato dal Covid a tutti noi, quando ci siamo trovati in grave difficoltà per la scarsità anche dei presidi più banali, quali le mascherine”.

Secondo la Regimenti, “l’aumento dei poteri dell’Ema e la recente istituzione dell’Hera, l’autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, rappresentano le fondamenta del progetto, da me sempre auspicato, per arrivare quanto prima alla nascita dell’Unione europea della Salute. Perché, com’è stato dimostrato dalla pandemia, solo se si marcia tutti verso un’unica direzione, con strutture centralizzate che indichino la strada e diano soluzioni, si realizzerà l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro”.