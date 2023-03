Aou pisana riconosciuta centro di eccellenza per la cura dei tumori di ovaio ed endometrio

Pisa, 15 marzo 2023 – C’è anche l’Aou pisana fra i 40 ospedali che hanno ricevuto il riconoscimento da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in quanto centro a misura di donna relativamente ai percorsi assistenziali di oncologia ginecologica per le donne con tumore all’ovaio o all’endometrio.

La mappatura a cui hanno aderito i 130 ospedali con i Bollini rosa consisteva in un questionario online composto da 28 domande volte a valutare diverse tipologie di servizio importanti per garantire una buona gestione della donna con queste patologie (es. alta specializzazione, multidisciplinarietà della presa in carico, supporto psico-oncologico per un’assistenza “umanizzata” e personalizzata etc.).

L’assegnazione del riconoscimento è avvenuta da parte di un apposito Advisory Board che ha validato le candidature e i risultati, individuando appunto 40 centri italiani con queste caratteristiche.

A ritirare il riconoscimento a Roma, in un evento dedicato svoltosi al Senato della Repubblica, Angiolo Gadducci – professore ordinario di Ginecologia e ostetricia all’Università di Pisa nonché titolare in Aou pisana del programma “Innovazione nell’approccio diagnostico e terapeutico dei tumori dell’apparato genitale femminile: dalla ricerca traslazionale alla pratica clinica” – e Federica Marchetti, referente aziendale per i Bollini rosa.

Il riconoscimento di Fondazione Onda rende merito al lavoro multidisciplinare di tutti i professionisti che ruotano intorno alla paziente nel percorso di cura di queste patologie.