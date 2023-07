Aou di Orbassano: avvio attività dell’Unità Oncoematologica di Fase I

Orbassano, 19 luglio 2023 – Apre l’Unità Oncoematologica di Fase I presso l’A.O.U. San Luigi Gonzaga, creata dall’unione della SCDU Oncologia Medica e la SCDU Medicina Interna ad indirizzo Ematologico.

“Siamo felici e orgogliosi di poter annunciare l’avvenuta apertura dell’Area dedicata all’Unità Oncoematologica, esempio di collaborazione fra figure specialistiche, servizi e reparti all’interno dell’Azienda, ma soprattutto ottima opportunità di cura per tutti i pazienti per i quali non esistano indicazioni terapeutiche nella pratica clinica – dichiara il Commissario dott. Davide Minniti – Ringrazio la prof.ssa Silvia Novello, Direttore Medico dell’Unità di Fase I, a cui viene delegata la responsabilità per l’organizzazione interna di sorveglianza in presenza di pazienti, tutto lo staff da Lei diretto e tutte le professionalità coinvolte”.

L’Unità di Fase I Oncoematologica è stata inserita nell’elenco delle strutture presenti sul sito istituzionale dell’AIFA in seguito all’invio dell’autocertificazione, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Determina AIFA n. 809/2015 del 19 giugno 2015.

Le Unità di Fase I sono attualmente poche sul territorio italiano e ancora meno in Piemonte; l’A.O.U. San Luigi Gonzaga sarà pertanto da oggi un punto di riferimento per tutti i pazienti oncoematologici che durante la storia di malattia avessero necessità e possibilità di accedere ad uno studio di Fase I.

L’Unità di Fase I Oncoematologica è oggi la prima realtà in Piemonte a condurre uno studio clinico, per la prima volta sull’uomo, che prevede l’utilizzo di una molecola innovativa in pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule localmente avanzato.