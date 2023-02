Anorgasmia non significa frigidità. Il punto del sessuologo

“Sono sposata da due anni e mi trovo in un grande imbarazzo, poiché pur essendo una donna emancipata, temo di non aver mai provato un orgasmo. Il vero problema è che ho rapporti con mio marito, ma le sensazioni che provo non hanno nulla a che vedere con quelle immagini travolgenti che vedo nei film o che le mie amiche mi raccontano. Ovviamente non ho detto nulla a mio marito, perché lui crede che la nostra vita sessuale sia per me appagante sotto tutti i punti di vista, magari lo è, magari sono io che mi sono fatta false aspettative, ma la realtà è che non vivo nulla di totalmente appagante durante i rapporti con mio marito. Sono forse frigida? Sono la sola a vivere in modo così sbiadito la passione? Sono la sola donna a fingere ? Spero tanto Lei mi possa aiutare”. Lia

La frigidità è una condizione grave e, per fortuna, abbastanza rara, in cui la donna non prova alcun desiderio e piacere sessuale. Nel suo caso si potrebbe invece pensare ad un’anorgasmia, che può invece riguardare donne anche molto ‘passionali’ con una vita sessuale piena e soddisfacente per altri versi, ma che non riescono a raggiungere la pienezza del piacere: l’orgasmo.

Dott. Marco Rossi

Le consiglio di provare a diminuire le sue aspettative e ad imparare a rilassarsi. Solo così è possibile, per una donna, godere di tutte le sensazioni. Dove non agiscono gli stimolanti agiscono le tecniche di rilassamento, perché il piacere sessuale è frutto di un delicato equilibrio che lo stress e la paura di non farcela a raggiungerlo possono alterare. Le tecniche di rilassamento aiutano poi a diminuire le inibizioni, abbassano il livello di ansia e fanno sì che tutto sia più naturale e appagante.

Tutte le donne, almeno una volta, hanno finto l’orgasmo: per sentirsi più femminili, per non deludere il partner, per concludere in fretta un rapporto, poiché difficile spiegare al proprio lui che le cose non vanno bene… Non è un problema grave, se capita ogni tanto.

Quindi le consiglio di parlarne con suo marito; è possibile che la sua sessualità richieda molto tempo e cure per essere risvegliata, e quindi la cosa migliore è proprio quella di parlare al suo partner. Come sempre una buona comunicazione nella coppia è il modo migliore per vivere anche una più intensa e gratificante vita sessuale.