AIRC, contro il tumore al seno la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano si accende di rosa

Milano, 1 ottobre 2021 – Anche quest’anno è la città di Milano a dare il via in Italia alla Breast Cancer Campaign, la campagna globale contro il tumore al seno promossa nel nostro Paese da The Estée Lauder Companies Italia e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro: la Galleria Vittorio Emanuele II siè illuminata di rosa, insieme ai monumenti più noti e rappresentativi di oltre 70 nazioni, per accendere i riflettori sul cancro al seno, la neoplasia più diagnosticata fra le donne nel nostro Paese.

I progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del tumore del seno hanno portato oggi fino all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. L’attenzione deve però rimanere alta perché la malattia colpisce circa 55.000 donne ogni anno, una su otto nell’arco della vita.

All’accensione era presente Cristina Parodi, Ambassador della Breast Cancer Campaign in Italia: “Sono orgogliosa di essere la madrina italiana di questa iniziativa, che da 29 anni informa e sensibilizza sull’importanza della prevenzione e raccoglie nuove risorse per il lavoro dei ricercatori. Contro il tumore al seno ognuno di noi può fare la sua parte: noi donne sottoponendoci agli screening raccomandati e adottando comportamenti salutari, i ricercatori nei laboratori e i sostenitori, confermando la fiducia nel lavoro degli scienziati!”.

“Con questa illuminazione di grande valore simbolico vogliamo testimoniare l’impegno dei ricercatori al fianco delle donne colpite dal tumore del seno – dichiara Andrea Sironi, Presidente di Fondazione AIRC – Grazie ai progressi della ricerca oggi abbiamo diagnosi sempre più precoci e accurate e trattamenti più mirati, efficaci e tollerabili. È però urgente trovare nuove cure per chi deve affrontare le forme più aggressive, una sfida difficilissima a cui Fondazione AIRC nel 2021 ha destinato 14,3 milioni di euro, sostenendo 156 progetti di ricerca e borse di studio in questo ambito”.