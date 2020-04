App Covid-19 e diritto alla privacy, seminario online con gli esperti della Scuola Sant’Anna di Pisa

Pisa, 29 aprile 2020 – “La verità, vi prego, su privacy e app Covid-19” è il seminario online, gratuito e accessibile a chiunque, organizzato dal LiderLab (Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole) dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica e Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per fare chiarezza su uno dei trend topic più dibattuti del momento. La relazione fra app Covid-19 e diritto alla privacy è un tema che, nelle settimane di preparazione alla cosiddetta Fase 2, è sotto i riflettori in maniera costante, ma continua a generare un certo disorientamento fra gli utenti dei mass media e dei social network.

Per offrire un servizio pubblico e sociale, il Lider Lab (diretto da Giovanni Comandé, ordinario di Diritto privato comparato) dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica e Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna, invita tutte e tutti a collegarsi giovedì 30 aprile, dalle 18.00 alle 19.00, per ascoltare un dialogo interdisciplinare.

Nel corso del webinar si affrontano temi legati alla necessità di meccanismi di tracciamento che permettono di rintracciare i rischi di potenziale contagio e dei livelli di sicurezza delle nuove tecnologie che garantiscono riservatezza e privacy.

Al webinar “La verità, vi prego, su privacy e App Covid-19” partecipano Stefano Tessaro (Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering, University of Washington), Christian D’Cunha (Commissione Europea, DG CNET), Michele Loi (University of Zurich, Digital Society Initiative Department), Fosca Giannotti (Cnr Pisa). Le conclusioni sono affidate a Giovanni Comandé. L’incontro è presentato e introdotto da Denise Amram (Scuola Superiore Sant’Anna) ed è moderato da Gianclaudio Malgieri (LSTS, Vrije Universiteit Brussel).

Link per accedere al seminario online: https://bit.ly/2yRDqow