A Padova il gotha della neurochirurgia: le nuove tecnologie al centro del Congresso

Prof. Domenico d’Avella

Padova, 9 ottobre 2023 – Si tiene a Padova il 72° Congresso della Società italiana di Neurochirurgia (SINCh). Proprio a Padova nel 1965 il prof. Piero Frugoni fondò una delle prime e più importanti Scuole di Specialità in Neurochirurgia d’Europa, proseguita poi con illustri nomi tra i quali Luigi Peserico e Renato Scienza.

Il Congresso, che si svolgerà negli spazi del nuovo centro Padova Congress dal 12 al 14 ottobre 2023, prende avvio con la sessione di apertura che si terrà nell’Aula Magna di Palazzo del Bo mercoledì 11 ottobre alle ore 17.00 alla presenza, tra gli altri, della rettrice Daniela Mapelli, del sindaco di Padova Sergio Giordani, del presidente SINCh Maurizio Fornari e del presidente del Congresso Domenico d’Avella.

All’inaugurazione sarà inoltre presente E. Antonio Chiocca che, nato a Padova nel 1959, è oggi professore di Neurochirurgia alla Harvard Medical School di Boston, specializzato in immunologia dei tumori cerebrali.

“Il Congresso farà il punto sulle nuove tecnologie e sul futuro di trattamento e cura di alcune tra le principali e più diffuse patologie quali i tumori cerebrali, le patologie spinali come l’ernia del disco, le neuropatie cervicali e il trattamento chirurgico del morbo di Parkinson – spiega il prof. Domenico d’Avella, presidente del congresso e docente del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova – L’impiego di tecnologie sofisticate è sempre più garanzia di successo e precisione nella cura di molte malattie che colpiscono il cervello; penso ad esempio all’uso di un robot in grado di posizionare elettrodi in profondità nel cervello che vanno in aiuto ai disturbi di movimento tipici del morbo di Parkinson”.

“L’alta tecnologia è sempre più impiegata anche nel trattamento dei tumori cerebrali, che certamente non sono considerati rari, basti pensare che il 50% dei pazienti affetti da tumore ha la probabilità di sviluppare una metastasi al cervello”, conclude il prof. d’Avella.