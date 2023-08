Uso di psicofarmaci su minori in affido: uno studio lancia l’allarme

Roma, 24 agosto 2023 – Un recente studio [1] pubblicato dalla rivista “Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology” (Rivista di Psicofarmacologia Pediatrica e Adolescenziale) rivela l’alta prevalenza di uso di psicofarmaci su ragazzi in affidamento: lo studio, pubblicato lo scorso maggio, mostra che un inquietante 35% di loro sono sottoposti a trattamento psicofarmacologico – una percentuale di ben quattro volte più alta rispetto ai bambini non soggetti ad affidamento.

Secondo Sonya Muhammad, operatrice sociale in pensione che ha lavorato presso i servizi sociali della contea di Los Angeles, “era raro incontrare un bambino che assumesse un solo farmaco: erano sempre almeno due o tre, a volte quattro. Il 75% dei bambini di cui mi occupavo assumevano farmaci che servivano solo a contenerli. Lo scopo principale era di farli stare zitti e buoni”.

Secondo il vicepresidente del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani: “Le segnalazioni che riceviamo quasi quotidianamente indicano situazioni simili anche in Italia. Oltre quarant’anni dopo la riforma, molte delle strutture presenti nel Belpaese sono dei veri e propri manicomi per bambini, con gran soddisfazione dei produttori di pillole. Auspichiamo un’indagine a largo spettro su queste strutture”.

