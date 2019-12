Test anti-HIV gratuito all’A.O. San Giovanni di Roma. Accesso diretto senza prenotazione Roma, 1 dicembre 2019 – In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, l’AO San Giovanni Addolorata si impegna nell’attività di lotta allo stigma e promuove la diffusione della cultura di prevenzione attraverso una maggiore facilitazione di accesso ai test anti-HIV. Dal prossimo 2 dicembre infatti presso il Centro di Immunologia Clinica dell’Azienda (Presidio Santa Maria, via San Giovanni in Laterano 155 – Corpo P piano terra) sarà possibile effettuare il test anti-HIV tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ore 8.00-9.30, escluso il sabato, senza necessità di prenotazione telefonica. Il test sarà effettuato gratuitamente e garantito il counselling pre e post test a tutte le persone che eseguiranno l’accertamento.

