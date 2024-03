Tecnologie di alta gamma alla Chirurgia delle lesioni nervose periferiche dell’Unità Spinale Unipolare della Città della Salute di Torino Torino, 5 marzo 2024 – Sono state presentate due tecnologie di alta gamma di ultima generazione (ecografo ed elettromiografo), che sono state donate al Centro multidisciplinare di riferimento nazionale della Chirurgia delle lesioni nervose periferiche ad alta complessità clinico riabilitativa dell’Unità Spinale Unipolare della Città della Salute di Torino, donate dalla Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi. Il valore delle due apparecchiature è di quasi 67.500 euro. La Città della Salute di Torino è diventata negli ultimi anni Centro di riferimento nazionale per il trattamento e le cure dei pazienti affetti da lesioni nervose periferiche ad alta complessità dell’arto superiore ed inferiore (traumatiche e non traumatiche). La possibilità di trattare con le più moderne metodiche il paziente adulto (ospedale CTO), il bambino (ospedale Infantile Regina Margherita) ed il paziente affetto da spasticità e mano tetraplegica (Unità Spinale Unipolare) sia dal punto di vista chirurgico sia riabilitativo ha conferito all’Azienda un ruolo unico in Italia nella cura delle lesioni nervose periferiche che viene riconosciuto e supportato anche da varie Associazioni. Le patologie trattate includono: lesioni traumatiche di nervi periferici dell’arto superiore e inferiore, paralisi del plesso brachiale e del plesso lombosacrale, paralisi del plesso ostetriche, tumori del nervo periferico, deficit funzionale dell’arto superiore nel paziente tetraplegico. I pazienti afferiscono ad un ambulatorio multidisciplinare dedicato presso l’Unità Spinale (diretta dal dott. Maurizio Beatrici), dove vengono presi in carico da un team composto da microchirurghi/chirurghi della mano, neurochirurghi, radiologi, fisiatri e fisioterapisti. Esistono percorsi diagnostici e chirurgici dedicati a questi pazienti nati dalla collaborazione interdipartimentale (la Medicina fisica e riabilitazione universitaria diretta dal prof. Giuseppe Massazza, l’Ortopedia – Traumatologia 3 ad indirizzo Chirurgia della Mano diretta dal dott. Bruno Battiston, la Neurochirurgia universitaria diretta dal prof. Diego Garbossa, la Radiologia del CTO diretta dalla dott.ssa Tiziana Robba, la Neuroradiologia diretta dal dott. Giovanni Morana, la Neurofisiologia clinica (responsabile facente funzione dott. Vincenzo Villari) e l’Anestesia e Rianimazione diretta dal dott. Maurizio Berardino). Il referente del Centro della Chirurgia delle Lesioni Nervose e dell’ambulatorio è il dottor Paolo Titolo (microchirurgo/chirurgo della mano). La Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, sempre attenta al consolidamento delle eccellenze in ambito sanitario, ha accolto la richiesta di donare due tecnologie di alta gamma che andranno a ottimizzare la strumentazione di questo ambulatorio multispecialistico. Nello specifico un ecografo di ultima generazione, utile nella valutazione pre e postoperatoria delle lesione nervose periferiche, e un elettromiografo, che permetterà di valutare la funzionalità di nervi e muscoli, utile nella diagnosi e valutazione di diverse patologie neuromuscolari e di compressione di nervi periferici. Alla presentazione erano presenti Lorenzo Angelone, Lodovico Passerin d’Entrèves e Umberto Ricardi.

