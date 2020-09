Settimana nazionale donazione cellule staminali emopoietiche, spazio informativo all’Aou di Ferrara

Ferrara, 18 settembre 2020 – Nella settimana dal 21 al 25 settembre 2020 si svolgerà la quinta edizione di “Match it now”, la settimana nazionale italiana per la donazione di cellule staminali emopoietiche. A causa della pandemia SARS COV-2, non sarà possibile organizzare nelle piazze italiane il reclutamento outdoor che ha sempre contraddistinto nel passato giornate come questa.

Nel corso di questa settimana (promossa dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro IBMDR e dalle Associazioni ADMO, ADOCES e con il supporto di ADISCO, nell’ambito delle iniziative pianificate per la diffusione della donazione di CSE nel nostro Paese) verrà promosso il reclutamento al Registro IBMDR principalmente attraverso i Servizi Trasfusionali, sedi di Centri Donatori e Poli di reclutamento IBMDR, tramite l’istituzione di “open day” dedicati.

Il centro Donatori di Midollo di Ferrara, che afferisce al Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, ha allestito uno spazio dedicato per sensibilizzare e informare la cittadinanza presso la hall antistante l’Aula Magna dell’Ospedale di Cona per i giorni dal 21 al 25 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il Centro Donatori di Midollo di Ferrara (CDFE02) dal 2014 afferisce al Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale (diretto da Maurizio Govoni) del S. Anna. Lo staff è composto da Gianluca Lodi, Licia Maggioni, Elena Chiampan e Claudio Feoli.

Nell’anno in corso, in piena emergenza Covid-19, sono stati portati a termine: 8 donazioni di cui 6 di cellule staminali da sangue periferico e 2 donazioni di linfociti e 15 invii campione di cui 8 in Italia e 5 in America, 1 a Cipro e 1 in Francia. L’emergenza Covid-19, dunque, non ha per nulla frenato l’attività di donazione, ma ha tuttavia condizionato in maniera sostanziale l’attività di reclutamento di nuovi donatori, complice sostanziale la chiusura delle scuole/università.