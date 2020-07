Settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna. Gli appuntamenti in Toscana

Siena, 9 luglio 2020 – Una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna negli ospedali con i Bollini Rosa. Anche Quest’anno a Nottola torna l’(H)Open Week organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta interessando il nostro Paese e non solo.

Negli ospedali premiati con i Bollini Rosa, tra cui Nottola, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche.

Tra queste: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e sostegno alle donne vittime di violenza.

L’obiettivo dell’(H)Open Week è infatti quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione.

“Questa è un’occasione importante per tutte le donne, ma non solo, per confermare e rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione – afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda – Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare. Secondo i calcoli diffusi dal Crems, il Centro di ricerca in economia e management in Sanità dell’università Carlo Cattaneo, sono già saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre un milione di ricoveri. È proprio in questo contesto che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”.

Sul sito www.bollinirosa.it sono già disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere ai servizi basta selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto.

Nello specifico, per Nottola, si segnala l’ambulatorio di Cardiologia (ECG + Visita cardiologica) il giorno 13 luglio ore 9.00-13.00 amb 27 – con 8 prestazioni prenotabili dalle ore 12.00 alle ore 13.00 al numero 0578/713070. L’ambulatorio di Diabetologia (Visita): sempre il 13 luglio ore 15.00-17.00 amb 2 – n°5 prestazioni prenotabili dalle ore 12.00 alle ore 13.00 allo 0578/713075. Prenotazioni entro venerdì 10 luglio.