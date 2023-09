Ricerca oncologica in Italia: il punto degli esperti a Genova

Prof. Ruggero De Maria

Roma, 26 settembre 2023 – Dal 27 al 29 settembre, alla Fondazione Policlinico IRCCS San Martino di Genova, New Technologies and Strategies to Fight Cancer ottava edizione dell’Annual Meeting di Alleanza Contro il Cancro, il keynote della ricerca oncologica italiana della Rete del Ministero della Salute (alla quale aderiscono 28 IRCCS, ISS, INFN, Fondazione CNAO, AIMaC, Fondazione Politecnico di Milano e Italian Sarcoma Group) che propone temi che intersecano lo sviluppo tecnologico – l’intelligenza artificiale e i big data – i nuovi approcci in prevenzione e trattamento, gli strumenti innovativi in ricerca e diagnosi, l’economia e l’organizzazione della sanità nella moderna oncologia e gli up-date dei progetti italiani ed europei in cui ACC è ingaggiata.

Previsti, tra gli altri, in apertura di lavori – a partire dalle ore 14.00 – gli interventi di Ruggero De Maria, Presidente ACC, Antonio Uccelli e Lucia Del Mastro, rispettivamente Direttore Scientifico e Vicedirettore Scientifico del San Martino (tra i soci fondatori della Rete), Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova e Giuseppe Ippolito, Direttore della Ricerca e Sviluppo del Ministero della Salute.

Tredici i simposi scientifici: Progressi in ricerca oncologica, (con la lectio magistralis di Franco Locatelli sulle terapie cellulari), Oncologia Pediatrica, Neurooncologia, Nuovi approcci di prevenzione e screening, La terapia neoadiuvante come modello per la ricerca clinica e traslazionale, Aspetti traslazionali e clinici delle tecnologie omiche, Microambiente tumorale, Il progetto Gersom, Ematoncologia, Nuovi approcci nel trattamento oncologico, Survivorship, Strumenti innovativi in ricerca e diagnosi oncologica e, infine, Economia e organizzazione della sanità nella moderna oncologia.

Concluderanno i lavori, il 29 settembre, due interessanti tavole rotonde: gli up-date sui progetti Health Big Data (la piattaforma per la condivisione di dati interoperabili tra i 51 IRCCS associati alle Reti Oncologica, Cardiologica, Neurologica e Pediatrica) e TransCan (modello di cooperazione transfrontaliera che unisce 31 organizzazioni regionali e nazionali, pubbliche e private, provenienti da 20 paesi europei) e sulle strategie della Rete.

Vi prenderanno parte Giuseppe Pelicci, coordinatore della Ricerca ACC, Paolo De Paoli, Direttore generale ACC, il Presidente Ruggero De Maria, Franco Locatelli e Domenico Russo. Conclusioni di Dal Mastro e Uccelli con la premiazione degli abstract selezionati sui circa 200 sottomessi.