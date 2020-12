Ricerca medico-scientifica, premiati due progetti dell’Università di Verona Dott. Massimo Teso Verona, 22 dicembre 2020 – UniCredit Foundation e Università degli Studi di Verona hanno annunciato ieri, lunedì 21 dicembre, nella sede della Scuola di Medicina e Chirurgia, i vincitori della settima edizione del Bando “Fondo Gianesini”, assegnando due Borse di Ricerca in ambito medico del valore di 35.000 euro ciascuna. Le borse di studio, destinate a laureati, dottorandi o dottori di ricerca e medici specialisti provenienti dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, sono andate a: Dott.ssa Francesca Magrinelli Francesca Magrinelli, nata il 26 dicembre 1986, di Soave in provincia di Verona, si è laureata con 110 e lode in Scienze motorie preventive ed adattate per poi specializzarsi in neurologia. Grazie alla borsa di studio a febbraio 2021 partirà per un anno di formazione alla University College di Londra dove si dedicherà al progetto di ricerca “Analisi delle basi genetiche di distonia isolata e combinata attraverso whole-exome e whole-genome sequencing”;

Massimo Teso, nato il 27 gennaio 1994, di San Donà di Piave in provincia di Venezia, si è laureato cum laude in Medicina e chirurgia. A giugno 2021 partirà per l’università di Ghent per il progetto di ricerca “Sviluppo di una soluzione tecnologica innovativa di telemedicina per la prevenzione, la diagnosi precoce, il monitoraggio e il trattamento della sarcopenia”. Tutti i candidati hanno presentato un progetto di ricerca da realizzare all’estero, con una durata compresa fra i 9 e i 12 mesi, e sono stati esaminati da una Commissione composta da due membri dell’Università e da un membro di UniCredit Foundation. Il Bando ‘Fondo Gianesini’ – istituito grazie al generoso supporto di un filantropo veronese – si inserisce nella ormai pluriennale collaborazione tra l’Università di Verona e UniCredit Foundation che, grazie all’iniziativa, ha già assegnato oltre trenta borse di studio a giovani meritevoli.

