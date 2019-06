Ricerca aerospaziale, bando per 4 milioni di euro della Regione Lazio

Roma, 18 giugno 2019 – Al via bando da oltre 4 milioni di euro della Regione Lazio destinato a imprese ed enti di ricerca del settore aerospazio che avranno tempo fino al 25 giugno per presentare le proposte progettuali. Le modalità operative di partecipazione sono state illustrate oggi a Roma nell’ambito del worskhop “Lazio 2030 Cluster Networking Day”.

ENEA (capofila), Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Consorzio Hypatia, in qualità di Organismi di Ricerca Cardine (OdRC) si occuperanno di raccogliere i progetti più innovativi e promettenti, con l’obiettivo di accrescere le opportunità di sviluppo tecnologico delle imprese attraverso nuovi collegamenti con università e centri di ricerca pubblici e privati in possesso di competenze scientifiche e tecnologiche rilevanti anche a livello internazionale.

Per la presentazione dei progetti, gli OdRC inoltre metteranno a disposizione di imprese ed enti, un team di esperti per tutti gli aspetti legali, tecnici e amministrativi relativi al trasferimento tecnologico.

Per l’ENEA l’iniziativa si inquadra nell’ambito delle azioni tese a rafforzare la crescita e la competitività delle aziende italiane attraverso il trasferimento tecnologico e la collaborazione nelle attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, ENEA ha recentemente lanciato il Knowledge Exchange Program (KEP), sviluppato in collaborazione con CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere, che mette a disposizione delle imprese e delle associazioni che aderiscono: soluzioni innovative ‘su misura’ e utilizzo di infrastrutture all’avanguardia; consulenza di ricercatori dedicati e specializzati nel trasferimento tecnologico; un fondo da 2,5 milioni di euro per lo sviluppo di progetti congiunti.

Per maggiori informazioni e per partecipare al bando POR FESR Regione Lazio 2014-2020 – Progetti Strategici: http://www.enea.it/it/opportunita/inoltre-vi-segnaliamo/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-nel-settore-dellaerospazio/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-nel-settore-dellaerospazio