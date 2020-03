Resta@casa, noi ci siamo. Consulenze telefoniche per donne in gravidanza e neo mamme al Galliera

Genova, 24 marzo 2020 – A partire da oggi, il Dipartimento Materno-infantile dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova mette a disposizione dell’utenza la possibilità di consulenze telefoniche e video chiamate in modo da poter rispondere alle necessità di parere medico per donne in gravidanza, puerpere, neonati e per consulenze riguardo all’allattamento.

“Stiamo vivendo un momento ‘sospeso’ – spiega Massimo Mazzella, direttore S.C. Neonatologia – in cui le occasioni di incontro con l’ospedale sono ridotte al minimo al di fuori delle condizioni di emergenza. Crediamo tuttavia che proprio in questi momenti, pur tenendo conto delle circostanze, sia necessario anche sostenere la normalità. Quella normalità che noi conosciamo bene, rappresentata dai dubbi e necessità di chiarimenti o di consigli, che la gravidanza o il ruolo di neo-mamma necessariamente comportano. Per questo il Dipartimento Materno Infantile ha pensato di sfruttare le potenzialità della tecnologia rendendo fruibile una piattaforma dedicata attraverso cui sia possibile ancora ‘incontrarsi’ sia pure in modo virtuale. Questa piattaforma renderà possibile collegarsi con un operatore sanitario del Dipartimento in merito a qualsiasi problema che sia gestibile in remoto riguardo gravidanza, puerperio, neonato e allattamento al seno. Abbiamo anche ripreso i corsi di accompagnamento alla nascita, fino ad adesso sospesi, sfruttando la stessa piattaforma. Un modo per dire che noi ci siamo”.

Sarà possibile contattare i seguenti numeri telefonici 0105634944 (Ostetricia) e 0105634552 (Nido) per poter parlare con un operatore che potrà, se lo riterrà necessario, attivare un collegamento video attraverso una piattaforma dedicata mediante il semplice invio di un link via mail.

Cliccando sul link si attiverà una schermata di Jitsi Meet. Non è necessario scaricare l’applicazione. Cliccando sull’opzione “prosegui verso l’app” entrerete direttamente in collegamento con l’operatore.