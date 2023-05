Quando la robotica ti salva la vita. Intervento urologico di successo all’ospedale San Filippo Neri

La piattaforma robotica sfrutta una tecnologia di ultimissima generazione disponibile presso pochissimi ospedali nella Capitale: un tavolo che si muove in sincrono con il robot Da Vinci stesso

Roma, 10 maggio 2023 – Lunedì 8 maggio si è svolto un delicato intervento di nefroureterectomia sinistra, cistectomia radicale e linfoadenectomia pelvica bilaterale presso l’Ospedale San Filippo Neri della ASL Roma 1.

Il paziente, affetto da tumore non suscettibile di terapia conservativa è stato sottoposto a un intervento di robotica finalizzato alla rimozione della vescica e di tutta l’alta via escretrice (cioè rene, uretere e suo sbocco in vescica.

Dott. Marco Martini

L’intervento chirurgico, pienamente riuscito, è stato realizzato in un’unica seduta dall’esperta equipe medica di Urologia guidata dal dott. Marco Martini. La squadra dell’Urologia ha eseguito questa importante e complessa operazione utilizzando il robot Da Vinci.

Questo intervento si aggiunge agli altri grandi successi raggiunti dall’azienda sanitaria romana, che dal giugno scorso si avvale di questo sofisticato strumento.

Ricordiamo che presso il San Filippo Neri la piattaforma robotica sfrutta un’altra tecnologia di ultimissima generazione disponibile presso pochissimi ospedali nella Capitale: un tavolo che si muove in sincrono con il robot Da Vinci stesso.