Psicosi, ansia, depressione: visite gratuite all’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano

Orbassano, 7 ottobre 2019 – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open day. Saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

In particolare, negli ambulatori della SCDU Psichiatria Aziendale, diretta dal prof. Giuseppe Maina, è previsto un incontro con i medici della struttura, aperto alla popolazione, focalizzato sui “Disturbi Psichiatrici della donna in età puberale, in età fertile e in menopausa: fattore di rischio, presentazione clinica, Terapia”.

Prenotazione al n. 0119026517 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

L’iniziativa vanta il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica, Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre.

Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze, distribuzione di materiale informativo sulla salute mentale e poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche; Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi.