Prof. Fabio Mosca nuovo presidente della Società Italiana di Nutrizione Pediatrica

Prof. Fabio Mosca

Roma, 12 gennaio 2022 – La Società Italiana di Nutrizione Pediatrica (SINUPE) ha un nuovo Presidente, il prof. Fabio Mosca, Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università degli Studi di Milano, eletto all’unanimità a ricoprire tale carica per il triennio 2022-2024, in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei soci svoltasi in data 15/12/2021.

Il prof. Mosca succede alla prof.ssa Enrica Riva, Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università degli Studi di Milano, che ha affiancato nel suo mandato all’interno del Consiglio Direttivo durante il triennio precedente, condividendone l’impegno nella diffusione di stili di vita sani nell’età evolutiva, nella promozione della cultura in ambito nutrizionale pediatrico e nell’implementazione della ricerca scientifica in tale ambito.

“Una corretta alimentazione è la base per uno stile di vita sano e va promossa e sostenuta, in particolare nell’età evolutiva. Il nostro obiettivo per il triennio sarà quello di incentivare la ricerca sul tema in campo medico, ma anche fare una corretta e chiara informazione, per diffondere la cultura di una adeguata alimentazione, contrastando le fake news e le false credenze”, afferma il neoeletto Presidente Mosca.

L’importanza della nutrizione in chiave epigenetica come modulatore di salute è infatti indiscussa, in particolar modo nelle prime epoche della vita: ne deriva un complesso binomio nutrizione-salute, con gli effetti in ambito di prevenzione primaria e secondaria ad esso associati, che si estrinsecano all’interno del contesto sanitario, sociale ed economico proprio di ciascuna realtà.

Ed è proprio in questo ambito che la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica, affiliata alla Società Italiana di Pediatria, rinnova il suo impegno sotto la guida del prof. Fabio Mosca, con la collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo: C. Agostoni, G. Biasucci, L. Giannì, R. Moretto, M. Sala, M. Silano, E. Verduci, e dei Revisori dei conti: F. Savino, A. Vania, continuando il percorso tracciato dalla prof.ssa Riva, Past President, e dal prof. Marcello Giovannini, Professore Emerito di Pediatria dell’Università degli Studi di Milano, Presidente Onorario della Società.