Prevenzione senologica, tre giorni dedicati alle donne con visite gratuite in Humanitas

Milano, 10 ottobre 2019 – La tempestività e la diagnosi precoce sono importanti alleate per ‘battere’ sul tempo il tumore al seno. Ad ottobre, gli specialisti di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care, scendono in campo in occasione di “Sorrisi in Rosa”, il progetto di Humanitas nato 3 anni fa con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione, attraverso l’esperienza e racconti di donne protagoniste di storie di malattia, ma soprattutto di rinascita.

Visite senologiche gratuite

L’iniziativa vuole sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici. La diagnosi precoce, infatti, rimane la strategia più efficace per battere sul tempo questo tumore, che può essere guarito in un numero sempre maggiore di casi. Un regalo alla nostra femminilità, al nostro corpo, alla nostra salute.

Sabato 19 Ottobre

Humanitas Mater Domini (Via Gerenzano, 2 – Castellanza)

Sabato 26 Ottobre

Humanitas Medical Care Busto Arsizio (Via Alberto Da Giussano, 9)

Humanitas Medical Care Varese (Vicolo San Michele, 6)

Domenica 27 Ottobre

Humanitas Medical Care Arese (Via Luraghi, 11 – c/o Centro Commerciale IL CENTRO)

La partecipazione è gratuita, ma l’iniziativa è riservata a donne dai 35 anni in su, che non abbiano mai fatto una visita senologica o che non si controllano da più di un anno, come suggeriscono le Linee Guida delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.