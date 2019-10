Prevenzione oncologica, mammografie gratuite al Policlinico Umberto I di Roma

Roma, 4 ottobre 2019 – Il Policlinico Umberto I di Roma partecipa alla campagna ‘Ottobre Rosa’, mese della prevenzione del tumore al seno, promosso dalla Regione Lazio, come in altre Regioni italiane e su indicazione del Piano di prevenzione generale della patologie tumorali del Ministero della Salute.

Presso il Servizio di Senologia Diretto dalla prof.ssa Laura Ballesio, 2° piano della Radiologia Centrale, è possibile prenotare una mammografia gratuita nel mese di ottobre, telefonando al numero 06 49975486, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì (Viale Regina Elena 324).

Il Policlinico Umberto I di Roma è una delle Aziende ospedaliero-universitaria che fa parte della‘Rete Oncologica della Mammella’ attiva nel territorio della Regione Lazio, attivata già da diverso tempo proprio la diagnosi precoce e la cura del tumore della mammella, una patologia più diffusa nella popolazione femminile.

Nei Paesi Occidentali, il tumore o cancro della mammella rappresenta la seconda causa di morte per neoplasia nelle donne. Grazie alla diagnosi precoce e alle terapie innovative, attualmente in Italia si registra una sopravvivenza pari all’87% dopo i cinque anni e pari all’80% dopo i dieci anni dalla diagnosi.

Grazie ad apparecchi sempre più innovativi, con la mammografia è possibile diagnosticare neoformazioni del tessuto mammario anche di 1-1,5 mm che all’autopalpazione risultano impalpabili.

Pertanto tutte le donne che hanno tra i 45 e i 49 anni, fascia d’età esclusa dal piano regionale attivo di screening per il tumore della mammella (dai 50 anni in su), viene offerta la possibilità di fare una mammografia in modo gratuito, previo appuntamento.

‘La lotta contro il tumore non si ferma’è lo slogan per Ottobre Rosa, anche per la prevenzione di altre patologie tumorali femminili.

Le donne sono invitate a chiedere al proprio medico oppure collegandosi a: www.salutelazio.it