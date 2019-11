Prevenzione delle patologie oculari, test visivi gratuiti per adulti e bambini a Milano

Milano, 11 novembre 2019 – Commissione Difesa Vista Onlus (CDV) sarà presente anche quest’anno a “G! come giocare”, il Salone internazionale del giocattolo, con ottici, ortottisti e medici oculisti a Fieramilanocity, dal 22 al 24 novembre, presso i padiglioni 3-4, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

CDV ribadisce il proprio impegno nella sensibilizzazione della prevenzione visiva,realizzando un momento dedicato alle famiglie: nella tre giorni che anticipa il periodo natalizio infatti verranno realizzati test visivi gratuiti.

In tale occasione, CDV avrà a disposizione uno spazio dedicato agli screening che accoglierà bambini, genitori e accompagnatori; ci sarà anche un’area ludica dove gli animatori ed educatori di Momotarò, realtà operante nella didattica e nella divulgazione scientifica, intratterranno i piccoli con attività ludico-educative sul funzionamento dell’occhio, della vista e sulle buone pratiche di prevenzione.

I professionisti della visione saranno a disposizione presso lo stand di Commissione Difesa Vista Onlus per offrire i controlli gratuiti della vista alle famiglie: gli adulti potranno sottoporsi ad anamnesi refrattiva, esame della refrazione e test di Amsler effettuati dagli ottici; mentre i più piccoli verranno sottoposti a controlli della vista eseguiti da ottici, ortottisti e medici oculisti.

La collaborazione di Commissione Difesa Vista Onlus con “G! Come Giocare” si inquadra nell’ambito dell’impegno contro la diffusione dei deficit visivi tra i più piccoli. Secondo i recenti dati della ricerca commissionata all’Istituto Piepoli si stima che il 35% dei bambini dai 3 ai 10 anni ha almeno un difetto visivo. La quota raggiunge il 44% dagli 11 ai 14 anni d’età, fino ad arrivare al 66% dai 15 anni in su.

“La prevenzione per le fasce più a rischio, come i bambini, è in assoluto una delle nostre priorità – spiega il Cav. del Lav. Vittorio Tabacchi, Presidente di Commissione Difesa Vista Onlus – Per il nono anno consecutivo siamo presenti in questo contesto in cui il contatto con le famiglie è immediato e diretto. Abbiamo la consapevolezza che ci sia bisogno di fare educazione e informazione sul tema vista; rivolgendosi ai bambini con modalità divertenti e coinvolgenti che amplificano l’importanza del messaggio. Mettiamo a disposizione gratuitamente la professionalità e competenza di medici oculisti, ottici e ortottisti per sottolineare come la cultura della prevenzione vada incoraggiata fin dalla più tenera età”.