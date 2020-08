Notte Europea dei Ricercatori: rete attiva tra scienza, cultura e società. Al via “Progetto NET”

Roma, 6 agosto 2020 – La Notte Europea dei Ricercatori si arricchisce da quest’anno del nuovo progetto “NET” (scieNcE Together), con l’obiettivo di creare una rete attiva fra scienza, cultura e società.

La Notte è stato un appuntamento fisso dell’ultimo venerdì di settembre sin dal 2005; quest’anno, in via eccezionale a causa dell’emergenza Covid-19, si svolgerà venerdì 27 novembre, ma già da questa estate prenderanno il via gli eventi preparatori di NET che terranno alta l’attenzione fino ad allora.

Saranno i ricercatori, le istituzioni, il mondo delle associazioni, i protagonisti del mondo della cultura e dell’arte e tutti quegli attori che operano sul territorio che promuoveranno la scienza attraverso un’informazione semplice, diretta e coinvolgente ma, allo stesso tempo, rigorosa e autorevole, grazie a un partenariato scientifico d’eccellenza.

Al progetto NET aderiscono, infatti, dieci fra i più importanti enti pubblici di ricerca e università del nostro Paese: CNR (il capofila), ENEA, INAF, INGV, ISPRA, CINECA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.

L’idea del progetto NET è nata dall’esperienza di “ScienzaInsieme”, che da due anni vede numerosi enti di ricerca e università collaborare sui temi della divulgazione, formazione e informazione e che avevano già partecipato ad altre edizioni della Notte Europea dei Ricercatori.

La Notte è, infatti, un progetto finanziato da HORIZON 2020 con le azioni Marie Skłodowska-Curie e si svolge tutti gli anni in 400 città dell’Unione europea, coinvolgendo 1,6 milioni di visitatori, migliaia di ricercatori, centinaia di centri di ricerca, enti di ricerca, università, associazioni e numerosi altri soggetti impegnati nella divulgazione scientifica.

La Notte 2020 del progetto NET sarà anticipata da una serie di proposte estive, da fine luglio a settembre, che vedranno impegnati i nostri ricercatori su “Trekking scientifici” urbani e naturalistici e “Aperitivi scientifici”, “Notti di scienza” al Cinevillage di Parco Talenti, e proseguirà in autunno fino ad arrivare al 27 novembre 2020, con una ‘Notte digitale’ e non solo, dove spiegheremo e mostreremo i luoghi della scienza attraverso virtual tour, giochi, caccia al tesoro ed esperimenti, laboratori, conferenze e attività interattive.