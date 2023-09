Non solo tumori, visite gratuite da Nord a Sud con il progetto “One Healthon”

Roma, 8 settembre 2023 – Oggi a Corigliano-Rossano (provincia di Cosenza), il 23-24 settembre a Napoli, il 13 ottobre a Milano il giorno successivo a Senigallia (provincia di Ancona). Sono queste le prossime quattro tappe di “One Healthon”, una campagna nazionale che vuole promuove in tutta la Penisola una nuova cultura della prevenzione, del benessere e della salute. Il progetto nazionale è stato lanciato da un Comitato Scientifico Strategico che riunisce professionisti di fama nazionale della medicina, dell’informazione e del terzo settore.

Oggi pomeriggio (a partire dalle 17) al Castello di Corigliano si terrà un convegno a cui parteciperanno rappresentati dei medici, dei pazienti e delle istituzioni locali e regionali. A seguire per l’intero week end in Piazza Salotto Corigliano Rossano specialisti e operatori sanitari svolgeranno visite gratuite. Il centro della città jonica diventerà un vero e proprio “villaggio della salute”, con il coordinamento di Jole Fantozzi (Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari Regione Calabria).

Sarà poi la volta di Napoli dove verrà realizzata un’iniziativa in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”, grazie all’impegno del Direttore Generale Attilio Bianchi. Il 23-24 settembre la centralissima Piazza del Plebiscito ospiterà “Le Giornate Napoletane della salute, della prevenzione e del benessere”. Saranno svolti esami di screening del melanoma, del carcinoma della mammella e dei tumori testa-collo.

Il 13 ottobre a Milano (dalle 18 alle 22) saranno effettuate delle vaccinazioni gratuite per HPV nella zona della movida di Via Lecco a Milano. In questo modo si vuole contribuire a ridurre il rischio dei tumori della cervice uterina, dell’orofaringe e del canale anale, come spiega Nicla La Verde (Direttore Oncologia Medica dell’Ospedale Sacco di Milano).

Infine il 14 ottobre a Senigallia si terrà un convegno dedicato alla prevenzione in collaborazione con il Comune. È inoltre previsto in piazza un evento di divulgazione con degli stand in cui verranno fornite visite gratuite.

“Con queste nuove iniziative locali vogliamo favorire a 360 gradi la prevenzione delle gravi malattie – sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi coordinatrice del progetto e Ordinario di oncologia medica all’Università Politecnica delle Marche – Non solo i tumori ma anche le patologie cardio-vascolari, respiratorie, dermatologiche e odontoiatriche possono essere evitate intervenendo in primis sugli stili di vita. Al tempo stesso vanno effettuati esami e controlli medici periodici, a partire da una determinata età, per monitorare lo stato di salute della persona. I dati statistici dimostrano chiaramente che nel nostro Paese manca ancora una vera cultura della prevenzione. Deve essere creata anche attraverso progetti concreti e iniziative in grado di coinvolgere un numero crescente di persone d’ogni fascia d’età. È questo lo spirito che anima la campagna nazionale di One Healthon dove noi medici andiamo verso i cittadini con nuove iniziative. Queste ultime devono essere rivolte anche ad un’altra tematica di grandissima attualità: l’ambiente. La sua salvaguardia è nell’interesse dell’intera comunità ed è strettamente collegata alla salute pubblica”.

Fanno parte del Comitato Strategico-Scientifico di One Healthon, tra gli altri, Giuseppe Quintavalle (Direttore Generale Policlinico Tor Vergata – Roma), Roberto Danovaro (Prof. Ordinario di Ecologia Università Politecnica delle Marche), Mauro Boldrini (Direttore Comunicazione Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Giorgio Ascoli (Direttore Scientifico Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus).