Nasce Hera, l’Autorità europea per le emergenze sanitarie. Soddisfatta l’europarlamentare Regimenti

On. Luisa Regimenti

Roma, 16 settembre 2021 – “La Commissione europea ha annunciato e inaugurato oggi la nascita dell’Hera, l’autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. Questo è un primo, importante passo verso quell’’Unione europea della salute’ che auspico da tempo e della quale ha parlato ieri, durante il discorso sullo stato dell’Unione, anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen”. Lo dichiara l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.

“Ho sempre sostenuto – prosegue l’on. Regimenti – quanto fosse necessario un coordinamento centrale dell’Europa in materia di sanità, nel rispetto delle competenze dei singoli Stati membri, che possa fornire risposte univoche, rapide ed efficaci nel caso di crisi come quella del Covid-19, sollecitando inoltre la produzione di un vaccino che sia di tecnologia e produzione esclusivamente europea, utilizzando le nostre risorse e i nostri ricercatori, che sappiamo essere di grande valore”.

L’eurodeputata spiega che “l’Hera va proprio in questa direzione, raccogliendo in anticipo informazioni di imminenti crisi sanitarie e rafforzando la capacità di dare le risposte necessarie, anche attraverso il reperimento di farmaci, materiale medico e dispositivi di ogni genere, per combattere e sconfiggere eventuali emergenze sanitarie, nell’ambito di una strategia farmaceutica comune europea, della quale mi occupo in quanto relatrice”.

“La crisi pandemica – conclude l’on. Regimenti – ha mostrato a tutti i Paesi dell’Unione che alle minacce sanitarie, come il Covid-19, non interessano né confini né frontiere. Per questo non posso che esprimere grande soddisfazione per la nascita di un’autorità come l’Hera, in rappresentanza non di ogni singolo Stato, ma dell’Europa intera e unita”.