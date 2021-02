Le sfide del futuro nella ricerca sulle malattie epatiche. Al via primo “Virtual Annual Meeting” AISF

Roma, 19 febbraio 2021 – Prende il via, per la prima volta in formato virtuale, il 22 febbraio con il pre Meeting e poi il 3,4 e 5 marzo con il congresso nazionale, l’attività istituzionale dell’AISF, l’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato.

In un anno molto particolare per la sanità mondiale, l’AISF rilancia le sue iniziative in una nuova modalità totalmente online, trasformando le necessità di distanziamento sociale in opportunità di aggiornamento tecnologico e di avanzamento delle possibilità di confronto scientifico.

Sarà anche l’occasione per riunire virtualmente internisti, gastroenterologi, infettivologi, chirurghi e radiologi nella mission di promuovere, oltre che la ricerca scientifica, il rapporto con le istituzioni in merito alla legislazione medica nel campo dell’epatologia. Infatti, grazie anche all’attività di sensibilizzazione sull’argomento messa in campo dall’Associazione, recentemente le malattie croniche di fegato sono state considerate “categoria prioritaria” per l’accesso ai vaccini per SARS-CoV2 nel Piano Nazionale Vaccini.

Quest’anno, l’AISF affronta i temi di attualità in epatologia e si proietta al futuro: durante il Meeting, in presenza di studiosi ed esperti provenienti da tutto il mondo, verranno presentati risultati preliminari nella ricerca di base, clinica e farmacologica per patologie molto diffuse e tuttora senza o con poche opzioni di terapia farmacologica come il fegato grasso e l’epatocarcinoma.

Nella 3 giorni del congresso nazionale online, grazie ad un portale dedicato, anche i giovani ricercatori avranno l’opportunità di presentare alla comunità scientifica i loro lavori più interessanti, opportunamente selezionati dal Comitato Coordinatore, tramite sessioni di comunicazioni orali ed una ricca sessione poster consultabile online.

Lunedi 22 febbraio, il Corso “Pre-meeting” è rivolto a tutti i medici e ricercatori che si occupano di epatologia e quest’anno si concentra sulle nuove sfide e i nuovi scenari riguardanti il trapianto di fegato, un argomento di grande attualità e del quale si occuperanno i massimi esperti nazionali e internazionali.