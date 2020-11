La Fondazione Gemelli ai primi posti nell’olimpo della ricerca italiana

Roma, 11 novembre 2020 – Ottima la performance della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS al Bando della ricerca finalizzata 2019 del Ministero della Salute. Il Comitato Tecnico Sanitario della Salute a fine settembre ha approvato la graduatoria finale, appena pubblicata sul sito del Ministero, per i progetti vincitori nelle tre categorie progettuali: ‘Giovani Ricercatori’ (GR), ‘Ordinari di ricerca finalizzata’ (RF) e ‘Cofinanziati’ (CO). Il Gemelli ne esce a testa alta, collocandosi al terzo posto della graduatoria nazionale per la categoria ‘Giovani ricercatori’, al quinto posto per i progetti ‘Ricerca Finalizzata’ e al quarto posto come finanziamento complessivo.

“Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti – commenta il prof. Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – particolarmente lusinghieri soprattutto nella sezione Giovani Ricercatori’, che ha ottenuto un tasso di successo del 20%. Le nostre giovani leve fanno onore alla nostra Fondazione e fanno presagire un futuro di successi sul panorama nazionale della ricerca scientifica, che già ci vede solidamente ai primi posti. Ma non ci culliamo certo sugli allori. Anzi esortiamo tutti a mettersi di nuovo al lavoro con l’auspicio di far sempre meglio, anno dopo anno”.

Ed ecco i progetti vincitori nelle diverse sezioni.

Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF), sezione change promoting:

professor Eugenio Maria Mercuri (Neurologia e psichiatria) Personalized medicine for spinal muscular atrophy: a translational project to achieve patient specific therapeutic guidance

professor Alfredo Pontecorvi (Oncologia) Multiarray molecular strategy for the analysis of fine needle aspiration biopsies in the preoperativediagnosis of thyroid cancer

professor Benedetto Falsini (Oculistica) Painless Nerve Growth factor: neuroprotective anti-inflammatory actions on visual loss in optic pathway glioma

Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF), sezione theory enhancing:

professor Roberto Pallini (Oncologia) Control of growth and invasiveness of glioblastoma by modulation of ciliogenesis in glioma stem cells. A novel target against glioblastoma for precision medicine

professor Andrea Giaccari (Endocrinologia) Erythrocyte membrane fluidity as a personalized biomarker for a quantitative biological assessment of cardiovascular risk score in Type 2 Diabetes

Progetti di ricerca con co-finanziamento industriale

professoressa Domenica Lorusso (Oncologia) PARP inhibitors in first line ovarian cancer treatment: prediction of response and resi stance

Programmi di rete (NET)

professor Francesco Franceschi New models for patient management in the Emergency Department: looking for improvement of efficiency and quality (Lombardia, Liguria, Lazio)

Progetti Giovani Ricercatori (change promoting):

dottor Gabriele Spoletini (Trapiantologia) Indocyanine green clearance test in liver transplantation: defining cut-off levels for graft viability assessment during organ retrieval and forthe prediction of post-transplant graft function recovery

dottoressa Claudia Brogna (Pediatria) Study of genotype and phenotype characterization and biomarkers profile in Duchenne Muscular Distrophy with small mutations

dottor Raffaele Iorio (Neurologia e Psichiatria) Single-cell deep phenotyping of B lymphocytes to personalize immunotherapy in patients with myasthenia gravis

dottor Rocco Antonio Montone (Cardiologia-Pneumologia) PROgnostic value of precision medicine in patients with Myocardial Infarction and non-obStructive coronary artEries: the PROMISE study

dottor Giuseppe Vizzielli (Oncologia) Longitudinal genomic and transcriptomic analysis on ovarian cancer organoids

Progetti Giovani Ricercatori (theory enhancing):

dottor Salvatore Annunziata (Diagnostica) PET metrics for the personalized medicine in high-grade lymphoma

dottoressa Chiara Leoni (Pediatria) Pain in RASopathies: new investigative techniques and possible treatments

dottoressa Valentina Palmieri (Trapiantologia) REPROGRAM-BONE, REgenerative PROtein-dialoguing GRAphene: personalized Material for BONE grafting

I risultati del Bando in cifre

Sono stati 1.703 i progetti presentati da ricercatori operanti in strutture del Servizio sanitario nazionale e certificati dai rispettivi destinatari istituzionali.

I progetti finanziabili erano:

107 Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata

104 Progetti presentati da Giovani Ricercatori

7 Progetti Cofinanziati

38 borse di studio rivolte a giovani ricercatori sotto i 33 anni previste nella sezione Starting Grant.

Questi si aggiungono ai 2 progetti dei “Programmi di rete” NET e al progetto di ricerca sulla Fibromialgia (quest’ultimo ha visto coinvolte tutte le regioni con il coordinamento della regione Liguria), per un finanziamento complessivo pari a 100 milioni di euro.

Sono 100 milioni di euro i fondi per la ricerca sanitaria messi a disposizione dal ministero della Salute con il Bando della ricerca finalizzata, edizione 2019. La percentuale di proposte finanziate, su scala nazionale, è risultata pari al 15% di tutti i progetti presentati.