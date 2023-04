Innovazione tecnologica in urologia, l’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo

Tutte le innovazioni tecnologiche che verranno presentate durante l’11th International Techno-Urology Meeting sono frutto del lavoro di ricerca maturato all’interno del Dipartimento di Oncologia e in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga e l’Istituto IRCCS Candiolo, che con le loro strutture all’avanguardia e le loro risorse hanno dato la possibilità di svilupparle e implementarle

Torino, 7 aprile 2023 – L’esperienza maturata nell’ambito della chirurgia guidata dalle immagini virtuali del gruppo di ricerca diretto dal prof. Francesco Porpiglia, Professore Ordinario di Urologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino, ha infatti inizio ufficialmente quattro anni fa con la presentazione dei primi modelli virtuali durante la 6° edizione del Techno-Urology Meeting, ma già nel 2017 questa innovazione – costituita dall’utilizzo dei modelli virtuali 3D in un corso di chirurgia oncologica renale – ha portato il gruppo di ricerca alla pubblicazione dei risultati preliminari su European Urology, la più prestigiosa rivista internazionale in ambito urologico.

Anche l’esperienza sviluppata nel campo della realtà aumentata, iniziata nel 2018 e tutt’ora in corso, ha fatto scaturire numerose pubblicazioni sia sulla stessa rivista scientifica che su molte altre, confermando il grande interesse della comunità scientifica urologica per questo tipo di tecnologia. Così per oltre dieci volte i lavori prodotti e presentati in occasione dei più importanti meeting internazionali, sia in Europa che negli Stati Uniti, hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti, primo fra tutti l’Award Winning Video, conferito durante l’edizione 2020 del Congresso Americano di Urologia per la presentazione di uno studio sull’utilizzo degli ologrammi in un corso di chirurgia renale.

Prof. Francesco Porpiglia

Il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino ha sede sia presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano sia presso l’Istituto IRCCS di Candiolo ed è composto da circa 70 professionisti, tra professori e ricercatori universitari, che si dedicano alle varie aree, dalla preclinica alla ricerca traslazionale (che ha come obiettivo la trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche) all’assistenza clinica per le malattie oncologiche.

In seno al Dipartimento di Oncologia lo staff del prof. Francesco Porpiglia è impegnato in numerosi studi clinici e nella produzione scientifica ed è costantemente coinvolto e invitato a presenziare alle più prestigiose rassegne internazionali e ai convegni nazionali. È composto da tre figure universitarie, il prof. Cristian Fiori, il prof. Matteo Manfredi e il dott. Daniele Amparore, a cui si affiancano cinque dirigenti medici in forza all’ospedale San Luigi; inoltre sono stanziati presso l’IRCCS di Candiolo un dirigente medico, il dott. Enrico Checcucci, coordinatore del Gruppo Interdisciplinare Cure Neoplasie Urologiche, e altri due urologi collaboratori.

Dal punto di vista clinico l’equipe diretta dal prof. Porpiglia si occupa della diagnosi e della cura delle patologie uro-oncologiche e più in generale di tutte le malattie genito-urinarie, avendo a disposizione le più recenti e moderne tecnologie. Il prof. Porpiglia è considerato un pioniere nell’adozione di molte tecniche avanzate applicate alla chirurgia laparoscopica e robotica e l’equipe urologica da lui diretta rappresenta un centro di eccellenza nel panorama internazionale, con oltre 5000 chirurgie robotiche eseguite negli anni, di cui oltre 600 nel corso del 2022.