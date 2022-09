Il prof. Romano (UniMessina) nuovo Presidente della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica Prof. Claudio Romano Messina, 26 settembre 2022 – Il prof. Claudio Romano, Associato di Pediatria dell’Università di Messina e Direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica è stato eletto, nel corso del recente Congresso nazionale che si è tenuto a Bologna, nuovo Presidente della Società italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP), per il prossimo triennio. La SIGENP è una delle più prestigiose e partecipate Società di pediatria italiane. La nomina testimonia un impegno funzionale ad una nuova visione del ruolo delle Società scientifiche nell’ambito della formazione dei giovani, della difesa degli interessi disciplinari, della promozione della ricerca e della riorganizzazione interna con l’applicazione di nuovi modelli di networking. “Grande è la soddisfazione che intendo condividere con il mio gruppo e con i colleghi della mia Università. È un premio ed esalta il lavoro svolto di questi anni – ha dichiarato il docente al momento dell’insediamento – La nuova ed importante sfida avrà come protagonisti i numerosi giovani di questa Società, provenienti da tutte le Università italiane”. “Avremo un ruolo determinante nel tavolo tecnico del Ministero per il riordino delle Scuole di specializzazione, con il riconoscimento ormai prossimo della Gastroenterologia Pediatrica nel biennio specialistico e ci prepariamo ad organizzare il Congresso mondiale che si svolgerà a Milano, nel 2024, con la prevista partecipazione di oltre 8.000 delegati provenienti da tutto il mondo”, conclude il prof. Romano.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 129 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...