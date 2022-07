Il decadimento cognitivo si può prevenire: Aou di Sassari e Cnr promuovono giornate di screening per il controllo della memoria Sassari, 15 luglio 2022 – Perdita della memoria a breve termine, difficoltà di concentrazione, problemi nel ricordare ciò che è stato fatto due o tre giorni prima, dimenticare dove si sono lasciate le chiavi o scordare l’appuntamento con il medico. Sono questi i primi sintomi del decadimento cognitivo che possono manifestarsi abbastanza presto e anche subito dopo i 50 anni. Un campanello d’allarme che di sicuro non va sottovalutato ma che si può prevenire. La Clinica psichiatrica dell’Aou di Sassari in collaborazione con il Cnr (Centro nazionale di ricerca) ha promosso alcune giornate di screening gratuito durante il mese di luglio. Le persone con un’età superiore ai 50 anni che hanno incontrato qualche difficoltà nel ricordare, o hanno problemi di concentrazione sul lavoro potranno quindi fare un controllo della memoria negli ambulatori della Clinica nel villaggio San Camillo. “I primi sintomi di deterioramento cognitivo a volte emergono subito dopo i 50 anni e si manifestano talvolta con dei lievi cambiamenti nelle principali attività quotidiane e di cui la stessa persona si rende conto”, afferma la prof.ssa Alessandra Nivoli, responsabile della Clinica psichiatrica dell’Aou di Sassari. “È grazie alla stretta collaborazione con il Cnr – aggiunge la Nivoli – e al prezioso contributo di due neuropsicologhe dedicate a questa attività che possiamo offrire questo nuovo servizio”. Per prenotare occorre chiamare il numero 079 264 4640 tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 234 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...